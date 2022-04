Haperingen, pixels of geen beeld tijdens F1: Viaplay-abonnees kwaad

Nee, jij was niet de enige die last had van haperingen of pixels in het beeld van de streamingdienst tijdens de kwalificatie en de vrije trainingen. Het is dramatisch te noemen, de hoeveelheid klachten die op het internet voorbij komen.

Op Twitter kan je eindeloos scrollen door de problemen van mensen die de Formule 1 proberen te streamen naar hun TV. Abonnees krijgen vaak de stream niet geladen, krijgen opeens zwart beeld of er zijn haperingen en pixels. Op de zender die Viaplay allen opengooit tijdens een F1-event, waren de problemen minder.

Reactie Viaplay

De reactie van Viaplay is vreemd te noemen: "Streamen is wat anders dan kabeltelevisie. Wij kunnen als aanbieder een perfect signaal hebben, maar we zijn ook afhankelijk van het signaal van de kijker", zo vertelt Viaplay-topman Peter Nørrelund.

Het probleem is namelijk niet bij een aantal personen, maar bij bijna iedereen. Zelfs met de bijna hoogst haalbare internet, heeft deze kijker nog problemen:

Lekker bezig @viaplaysportnl 👍 en aan mijn #glasvezel internetverbinding van 1 Gbps symmetrisch zal het niet liggen. pic.twitter.com/OCNXMYa9Dp — KleinZacht (@KleinZacht) ___Escaped_link_62519e940ce3b___

Veel meer problemen

Kijkers vinden ook de oppbouw van de app ingewikkeld. Zo staat bijvoorbeeld de mainstream niet duidelijk op de voorpagina, zitten er een hoop spelfouten in de titels en kunnen veel kijkers niet hun weg vinden in de app.

Echt alles aan de interface van Viaplay is slecht. Verwarrende titels, veel inconsistentie, niet intuïtief, en zelfs taalfouten. Heeft daar überhaupt iemand bij Viaplay over nagedacht? #viaplaysportnl pic.twitter.com/j5Wgt9085c — Gerben Bloemendal (@Weboog) April 8, 2022

Alternatieven

Er zijn alternatieven, zoals F1TV pro, deze app is duidelijker en goedkoper dan Viaplay. Het enige waarover je dan niet kan beschikken, is Nederlands commentaar. Dit is op te lossen door de Grand Prix Radio-app te downloaden. Deze zet je dan synchroom met de TV.

