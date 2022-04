TV-gids: Naast Verstappen nog meer Nederlanders in actie dit weekend

Naast de Formule 1, is er nog meer autosport te beleven. Zo is er de E-Prix van Rome met Nyck de Vries en Robin Frijns en komt Rinus 'VeeKay' van Kalmthout in actie in de IndyCar op het fameuze stratencircuit van Long Beach.



Formule E: E-Prix Rome



Zaterdag 09 april:

VT3 0 7:15 - 07:45

VT2: 09:00 - 09:30

Kwalificatie: 10:40 - 11:55

Ronde 4: Rome E-Prix (45 mins + 1 lap) 15:00 - 16:00

Zondag 10 april

VT3: 08:30 - 09:00

Kwalificatie: 10:40 - 11:55

Ronde 5: Rome E-Prix (45 mins + 1 lap): 15:00 - 16:00