Hamilton gedesillusioneerd: "Aardige ronde alsnog 1,2 seconden te langzaam"

Regerend constructeurskampioen Mercedes lijkt ook in Australië geen rol van betekenis te kunnen spelen. De Duitse renstal moet steeds meer tijd toegeven op de koplopers van Red Bull Racing en Ferrari. Inmiddels lijkt het er ook op dat meerdere middenvelders sneller zijn dan de zilverpijlen.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kende een zeer teleurstellende vrijdag in Melbourne. De Brit vocht vorig jaar een prachtig kampioensduel uit met Max Verstappen maar dit jaar rijdt hij nog geen deuk in een pakje boter. De Mercedes is simpelweg niet snel genoeg, hoe hard Hamilton ook pusht. Hij begon de dag met een zevende tijd in de eerste training maar in de tweede training kwam hij niet verder dan de dertiende tijd.

Te langzaam

Na afloop leek Hamilton zijn lot te accepteren. De zevenvoudig wereldkampioen weet niet wat er moet gebeuren om beter voor de dag te komen. Hij wordt geciteerd door Racefans: "Er is niet veel wat wij kunnen doen. Het is nou eenmaal zo maar we moeten het er maar mee doen. Het is frustrerend omdat je probeert te pushen, je probeert tijd goed te maken. Je rijdt een aardige ronde en alsnog is het 1,2 seconden te langzaam."

Lastige auto

Mercedes doet er alles aan om alsnog een goed resultaat mee naar huis te nemen. Maar het lijkt geen effect te hebben, het gat is groot. Hamilton: "We proberen het één en ander aan te passen maar het maakt momenteel geen verschil. Dat is lastig. Je stapt heel optimistisch in en dan maak je veranderingen maar je kan je maar niet verbeteren. We veranderden het een en ander voor VT2 maar VT1 verliep beter. Het is gewoon een lastige auto."