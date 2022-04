Kritiek op Monaco: "Moeten met dezelfde commerciële voorwaarden komen"

Afgelopen week bevestigde de Formule 1 dat men vanaf volgend jaar gaat racen in Las Vegas. De rest in het gokparadijs in de staat Nevada is de derde Amerikaanse race op de kalender naast Miami en Austin. Met de komst van de gokstad voegt de sport extra glitter en glamour toe aan de kalender.

De Formule 1 had al jaren het imago van een sport vol met glitter en glamour. Die reputatie was altijd het beste zichtbaar bij de historische Grand Prix van Monaco. De race in het prinsendom is onlosmakelijk verbonden met de sport en veel mensen associëren de stadstaat dan ook met de Formule 1. Maar de Monegaskische Grand Prix zit nu mogelijk op de schopstoel, men vraagt zich af of de wedstrijd nog wel past bij de hedendaagse Formule 1.

Las Vegas

McLaren-teambaas Zak Brown is zeer open over de status van de legendarische Grand Prix. Door de komst van Las Vegas is er op glitter en glamour gebied namelijk nieuwe concurrentie. Tegenover Reuters spreekt de Amerikaan zich uit: "Monaco stond altijd voor het meest glamoureuze gedeelte van de Formule 1. Ik denk echter dat Miami, Singapore en Las Vegas ook wat glamoureuze markten zijn geworden."

Voorwaarden

Monaco genoot altijd een speciale status op de Formule 1-kalender. De race met een grote historie betaalt een beduidend andere fee om op de kalender mogen te staan. Brown is er nogal duidelijk over: "Ik denk dat Monaco met dezelfde commerciële voorwaarden moet komen als de andere Grands Prix. Misschien moeten ze ook gaan nadenken over hoe ze de baan kunnen aanpassen omdat onze auto's veel groter zijn geworden. Hierdoor is het racen lastiger geworden."