Red Bull Ring voltooit chicane voor MotoGP

De tweewielers van de MotoGP komen sinds 2016 naar de Red Bull Ring. Toch waren de coureurs en teams niet happy met de veiligheid. Het circuit heeft daarom een extra chicane ingebouwd om de snelheid te verlagen.

De reden voor deze metamorfose komt door de bijna horrorcrash bij de hairpin in 2020. Franco Morbedelli en Johann Zarco haakten in elkaar en diens motoren vlogen als raketten richting de derde bocht waar Valentino Rossi en Maverick Vinales net reden. De bolides mistte op een haar na beide coureurs en ontsnapte ternauwernood aan de dood.

Nu de nieuwe chicane af is, reageerden de meeste coureurs positief op deze aanpassing."Ik zag gisteren de nieuwe chicane in Red Bull Ring", zei Gresini's Bastianini tegen Motorsport.com. “Voor mij is het heel vreemd deze chicane, maar we moeten het proberen.

"Ik denk dat het rechte stuk nu te kort is, maar we zullen zien wanneer we in Spielberg zijn. Ik denk dat de eerste ronde zo moeilijk zal zijn, omdat hij voor mij meer aangepast is aan de Formule 1 dan aan de MotoGP.”

Miguel Oliveira van KTM voegde toe: "De richting van de verandering is echt wat de rijders vroegen. We wilden de aankomst in bocht 3 veel langzamer maken, en met de chicane is er geen betere manier om de motoren te vertragen en die trechter te vermijden en vooral om te remmen met meer dan 300 km/u met een hellingshoek in bocht 3."

“Dus ik denk dat de veranderingen in de richting gingen die de rijders en Dorna vroegen, en ik denk dat de baan uitstekend werk heeft geleverd om dat in deze periode te bereiken."

"Aanleggen en veranderen is niet zo eenvoudig, vooral dat circuit dat wordt omringd door zoveel natuur en beschermd gebied, om dat uitloopgebied te hebben."

Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo zei ook dat de chicane een goede oplossing was om de veiligheid te verbeteren, terwijl hij grapte dat het Yamaha zal helpen bij het verwijderen van een lang recht stuk van de baan.

"Nou, voor de veiligheid is het zeker veel beter, want je hebt altijd een klein moment in bocht 2 en het is niet geweldig om een ​​moment in deze bocht te hebben," verklaarde hij. “Allereerst voor de veiligheid is het beter, en welke chicane ze ook van mijn kant op het rechte stuk zetten, het is geweldig.”

Ducati's Jack Miller merkte ook op dat de chicane rijders zal helpen warmte te genereren aan de linkerkant van de banden, wat typisch een probleem was op de Red Bull Ring. "Uiteindelijk is het een chicane", voegde hij eraan toe. “Het zal vertragen en de motoren in een betere positie brengen voor wat bocht 3 was.

“We hebben gevraagd om het een beetje te vertragen en een ander ding is dat het een beetje meer temperatuur in de linkerkant van de band zal brengen, wat over het algemeen een groot probleem is in Spielberg.

"Dus geen klachten van mijn kant."