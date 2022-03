Marko wil Gasly niet kwijt: "Iets wat wij zeker niet willen"

Pierre Gasly is al zeer lang onderdeel van de Red Bull-familie. De getalenteerde Franse coureur rijdt sinds 2017 in de Formule 1 maar de gewenste stap om hoog zit komt er maar niet van. In 2019 kreeg hij wel een kans bij Red Bull Racing, halverwege het seizoen werd hij echter teruggeplaatst naar Toro Rosso vanwege tegenvallende prestaties.

Sinds zijn degradatie naar AlphaTauri, voorheen Toro Rosso, zitten de resultaten van Gasly in de lift. Hij won in 2020 zijn eerste race en hij spreekt nadrukkelijk de wens uit om voor Red Bull Racing te rijden. Bij Red Bull ligt kopman Max Verstappen echter langdurig vast en tweede coureur Sergio Perez doet het zeker niet slecht.

Promotie

Red Bull-adviseur Helmut Marko is echter nog steeds groot fan van Gasly. De Oostenrijker, die ook over de talentenploeg gaat, gelooft in de Fransman. Tegenover Formel1.de spreekt Marko zich lovend uit: "Het contract met Gasly loopt nog tot en met 2023. Als deze verloopt en we kunnen hem geen promotie bieden, dan is er de kans dat we hem kwijt raken. Dat is iets wat wij zeker niet willen."

Red Bull-duo

Vooralsnog presteren beide Red Bull-coureurs echter zeer goed. Verstappen heeft daarnaast recent een reusachtig nieuw contract getekend waardoor hij voorlopig niet zal vertrekken. In Saoedi-Arabië kende Perez ook een sterk weekend. Marko is dan óók lovend over het Red Bull-duo, dat strijd met gelijke kansen. "In zo'n vroege fase van het seizoen waar beide coureurs op nul punten stonden zijn teamorders niet nodig."