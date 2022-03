Ondanks ongelukkige strategie was Magnussen tevreden: "Het racen is genieten"

Kevin Magnussen leeft momenteel in een droom. De Deen werd nog geen maand geleden ingevlogen als vervanger van de ontslagen Nikita Mazepin en sindsdien gaat het de Haas-coureur voor de wind. Hij was al snel tijdens de testweek en tijdens de seizoensopener in Bahrein werd hij vijfde.

Afgelopen weekend in Saoedi-Arabië vloog hij over de baan. Door een nekblessure kon hij er niet volledig voor gaan maar de top tien was zeker niet te hoog gegrepen. Hij ging als tiende van start en reed een prima wedstrijd waarin hij zelfs met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vocht. Uiteindelijk kwam hij als negende over de streep en daarmee pakte hij dus weer punten voor Haas.

Genieten

Toch was het een redelijk lastige race voor Magnussen. Zijn team had namelijk niet voor de allerbeste strategie gekozen. De Deense coureur legde het uit in een persbericht: "Het allerergste gebeurde toen we begonnen met de tegenovergestelde strategie ten opzichte van de rest. We begonnen namelijk op de hards. Beide iedereen begon op de medium en het ergste wat kon gebeuren was een safety car rond rondje 17. Hij kwam in rondje 16. Dat we twee punten hebben gescoord is dan fenomenaal, het racen is genieten."

Blij

Alhoewel Magnussen tevreden is met het resultaat kende hij nog meer pechmomentjes. De safety car, Virtual Safety Car en gele vlaggen kwamen hem niet goed uit. Magnussen: "We hadden wat pech met de VSC want als dat een safety car was geweest, dan hadden we weer dikke punten gepakt. Het team heeft ook weer fantastisch werk geleverd en we kwamen sterk terug van een zwakke vrijdag. Ik ben echt blij."