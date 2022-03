Tsunoda valt stil en mist Saoedische Grand Prix

Over iets minder dan een half uur gaat de Saoedische Grand Prix van start in Jeddah. Gisteren werd al duidelijk dat Mick Schumacher na aanleiding van zijn monstercrash in de kwalificatie de race zal missen. Vlak voor de start van de race is er echter nog meer slecht nieuws voor de liefhebbers van een overvolle grid.

Yuki Tsunoda viel namelijk stil voorafgaand de wedstrijd. De Japanse AlphaTauri-coureur zou als laatste starten nadat hij gisteren ook al in de problemen kwam. Het is nog niet duidelijk waardoor Tsunoda zijn bolide aan de kant moest parkeren, zo laat zijn team weten op Twitter. Door het wegvallen van Tsunoda starten er straks maar 18 coureurs aan de race.

unfortunately @yukitsunoda07 will not take part in today’s race.



the team is currently investigating the issue which caused him to stop on track. pic.twitter.com/LXcKWZILLB