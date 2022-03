Verstappen over situatie in Jeddah: "Niet verstandig om te zeggen wat ik vind"

Tot diep in de late uurtjes pleegden de coureurs, teams en F1-bazen overleg over het wel of niet doorgaan van de Saoedische Grand Prix na een raketaanval op een oliedepot. Elke coureur heeft zijn eigen mening, maar de piloten houden die nog voor zich totdat ze het land uit zijn. Zo ook Max Verstappen.

"We hebben lang gesproken met z’n allen", zei Verstappen tegen het Algemeen Dagblad op vanuit Jeddah. "Uiteindelijk besloten toch te gaan racen. Maar ik denk dat we er na het weekend nog wel verder over gaan praten, met z’n allen. Nu is het voor mij niet verstandig om te zeggen wat ik er van vind, maar ik denk dat iedereen er een mening over heeft. Maar dat komt wel, uiteindelijk…"

Volgens de BBC is het niet verrassend dat courers en andere prominenten hun kaken stijf op elkaar houden. Volgens de Engelse omroep zou de F1-organisatie onder druk zijn gezet bij het uiten van kritiek.

De BBC meldde dat er door de instanties duidelijk is verteld aan de coureurs dat degene die in opstand komen 'problemen kunnen krijgen om het land te verlaten'.