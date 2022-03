Horner blij voor Perez: "Ongelofelijke prestatie"

Ferrari was vrijwel het gehele weekend de snelste ploeg. De Italianen zagen er sneller uit dan rivaal Red Bull Racing en ook in de kwalificatie zag het er goed uit voor hen. Charles Leclerc ging inderdaad snel maar in de absolute slotminuten perste Sergio Perez er nog een super rondje uit.

Het is de eerste pole position voor de Mexicaanse Red Bull-coureur. Hij verraste niet alleen zich zelf, ook bij zijn team waren ze eventjes uit het veld geslagen. Teambaas Christian Horner was desalniettemin heel blij en hij sprak zich uit bij Sky Sports: "Ik ben zó blij voor Checo. Ik weet niet of het nou zijn 218e of 215e race was maar het is fantastisch. Hij werkt harder dan ooit en dat rondje was krachtiger dan ooit. We zagen het al aankomen. De Ferrari's hadden een competitieve basis gelegd voor Checo."

Gevaarlijk

Op het hogesnelheids-circuit was Perez reusachtig. Hij was sneller dan zijn teamgenoot Max Verstappen en dat gebeurt bijna nooit. Horner: "Dit is pas de tweede keerr dat hij sneller is dan Max. Om dan zo'n rondje te rijden op één van de gevaarlijkste circuits op de kalender is echt een ongelofelijke prestatie."

Motivatie

Horner ziet Perez steeds meer groeien in zijn rol en daarmee komt er ook meer snelheid. De Britse Red Bull-teambaas is zeer enthousiast over de Mexicaan: "Dit jaar past de auto beter bij zijn stijl dan eerder. De auto is echt veel minder eigenzinnig dan vorig jaar en hij heeft vandaag gewoon een goeie job verricht. Hij komt altijd tot leven op zondag en dit is dan ook een goede motivatie voor hem."