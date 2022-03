Hamilton na deceptie in kwalificatie: "Misschien start ik vanuit de pits"

Voor het eerst sinds Brazilie 2017 is het Lewis Hamilton niet gelukt om door Q1 te komen in de kwalificatie. De Mercedes-coureur eindigde op de zestiende plaats en zal morgen vanaf die positie de race moeten starten. Teamgenoot Russell was op dat moment 6 tienden sneller dan de zevenvoudig wereldkampioen en dus deelde hij een gevoelige tik uit.

Hamilton stond de pers te woord en was zoekende naar de juiste woorden: "Ik heb geen idee wat er mis is gegaan. De auto voelde fantastisch aan in de derde training maar daarna hebben we een aantal veranderingen gemaakt en het loopt niet meer. Ik worstel vooral met de balans van de auto. We zijn een professioneel team maar zijn helaas de verkeerde kant op gegaan met de afstelling, want we staan niet op de positie waar we willen staan."

Hamilton stond de pers te woord, vlak nadat Mick Schumacher hard crashte in Q2. Hij leeft mee met de Duitser: "Afgezien van dat feit maak ik mij vooral zorgen om hoe het met Mick Schumacher is. Zijn situatie is belangrijker dan mijn resultaat."

Starten vanuit de pits

Hoe de Brit morgen tijdens de race kan presteren zal de vraag zijn aangezien het team niets meer aan de afstelling mag wijzigen. De enige mogelijkheid om dat te doen is door te starten vanuit de pitstraat.

Hamilton zegt hierover tegen de Britse pers: "Ik denk erover na om alles wat volgens de reglementen mag om te gooien aan mijn auto, en dan als gevolg vanuit de pitstraat te starten."