Pechvogel Magnussen blijft kalm: "Auto voelde niet slecht aan"

Kevin Magnussen maakte vandaag voor het eerst kennis met het Jeddah Corniche Circuit. De Deense Haas-coureur was vorig jaar immers niet actief in de Formule 1 en het was voor hem zeer belangrijk om meters te maken. De vrijdag verliep echter heel erg anders voor de Deense comeback kid.

In de eerste vrije training begonnen de problemen voor Magnussen. De Deen kreeg te maken met hydraulische problemen en hij moest de rest van de sessie toekijken vanuit de pitbox. In de tweede training was hij echter zeer snel weer op de baan om de verspilde tijd goed te maken. Maar ook hier sloegen de problemen toe. Hij reed pijlsnel over een kerbstone waarna zijn wagen er ineens mee ophield.

Niet ideaal

Magnussen baalt vanzelfsprekend als een stekker na zijn mislukte eerste kennismaking met Jeddah. In een persbericht van zijn team Haas keek hij kort terug op de sessie: "De gelimiteerde tijd achter het stuur was niet ideaal maar tijdens de rondjes die ik reed voelde de auto niet slecht aan. Ik hoop dat de derde training morgen goed verloopt en dat ik wat rondjes kan maken. Daarna kwalificeren en voor de race zal ik naar Micks ervaringen over de long runs moeten luisteren."

Fantastische baan

De eerste ervaringen met het circuit in Jeddah waren in ieder geval positief voor Magnussen. De Deense coureur was zeer te spreken over het bizar snelle stratencircuit: "Het is echt een fantastische baan. De snelheid ligt hier enorm hoog en er is echt zeer veel actie op de baan. Ik kijk er dan ook naar uit om morgen meer rondjes te maken."