Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher suggereerde dat Lance Stroll misschien wil stoppen met racen nadat hij in de verlegenheid werd gebracht door de invallende Nico Hulkenberg.

Sinds zijn debuut in de Formule 1 in 2017, heeft Stroll een constante strijd gevoerd om te bewijzen dat hij in de koningsklasse van de autosport thuishoort. Zijn juniorcarrière omvatte meerdere titels, maar net als Max Verstappen sloeg hij een paar autosportklassen op de ladder over om na zijn dominante Europese F3-titel in 2016 naar Formule 1 te promoveren met Williams in het seizoen erna.

De financiering van zijn vader Lawrence, die miljardair is, speelde echter een cruciale rol bij het verkrijgen van die Williams-stoel, wat betekent dat hij sindsdien het label van een paydriver draagt. Lance verhuisde naar Racing Point na de aankoop door Lawrence van het failliete Force India-team, dat nu bekend staat als Aston Martin.

Maar hoewel Stroll flitsen van een goede coureur heeft laten zien, is hij er nog niet in geslaagd zich te vestigen als de teamleider binnen Aston Martin. Dat is niet bepaald een makkelijke taak tegen viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, maar terwijl Vettel afwezig was tijdens de openingsrace van 2022 vanwege een coronabesmetting was de verwachting dat hij diens stand-in Nico Hulkenberg zou kunnen verslaan.

In de race lukte het Stroll om als twaalfde te eindigen terwijl Hulkenberg slechts tot de zeventiende plaats kwam. Tijdens de kwalificatie was het echter een ander verhaal, want daar werd de Canadees verslagen met 0.255 tienden van een seconde door de Duitser.

Zesvoudig F1-racewinnaar Schumacher was hard in zijn kritiek en ging zelfs zover dat hij zei dat de kwalificatieprestaties van Stroll 'schandalig' waren, terwijl hij zijn geloofwaardigheid als coureur in twijfel trok. In gesprek met Sport1 zei Schumacher: "Stroll moet zich afvragen of hij niet beter een andere hobby kan gaan zoeken. Het was echt gênant. Nico heeft het goed gedaan."