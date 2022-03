Ricciardo niet slechter door coronabesmetting: "Had niets met mijn ziekte te maken"

Daniel Ricciardo en zijn McLaren-teamgenoten hadden zich de seizoenstart vast anders voorgesteld. De Britse bolides waren niet vooruit te branden en punten waren vrijwel het gehele weekend ver buiten bereik. De rampzalige race in Bahrein volgde op een hectische week voor de Australische coureur.

Ricciardo testte tijdens de laatste wintertest positief op het coronavirus. Hierdoor moest hij de gehele test aan zich voorbij laten gaan. Men vreesde zelfs voor de seizoenstart maar de Australische coureur testte net op tijd weer negatief waardoor hij toch aan de start van de wedstrijd kon verschijnen. De race verliep alles behalve goed en de ambitieuze renstal kwam van een ijskoude kermis thuis.

Liegen

Ricciardo denkt niet dat zijn ziekte van een week eerder iets te maken heeft met het slechte resultaat. Na afloop van de rampzalige race sprak hij zich uit tegenover de internationale pers: "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik mij fantastisch voel. Ik zou niet zeggen dat dit voor mij een makkelijke race was want ik kon nog steeds gewoon meevechten. Dit resultaat had niets met mijn ziekte te maken."

Halve seconde

De Australiër had wel beduidend minder getest dan zijn concurrenten. Ricciardo had slechts één testweek afgewerkt want hij miste de tweede week. Volgens hem maakte het weinig uit: "Zelfs als ik voor de race wel had getest, dan was ik maar een halve seconde sneller geweest. Hopelijk gaat het er op de andere circuits straks wel wat beter uitzien."