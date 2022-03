Norris realistisch na waardeloze race: "We liggen echt heel ver achter"

Het team van McLaren beleefde afgelopen weekend een belabberde seizoenstart in Bahrein. Coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo worstelden zich door de race heen en ze wisten geen enkel punt te scoren. Beide coureurs werden op grote achterstand gereden en finishten anoniem in het achterveld.

De vooruitzichten voor de Britse ploeg waren zeker niet slecht aangezien de wintertests alles behalve slecht verliepen. In Bahrein verdween de goede hoop echter als sneeuw voor de zon. Ricciardo kwam op zaterdag niet door Q1 en tijdens de race kwam hij slechts als veertiende over de streep. Zijn hoog aangeschreven teamgenoot Lando Norris presteerde ondermaats en kwam slechts als vijftiende over de lijn, zonder het uitvallen van de Red Bulls zou zijn resultaat nog slechter zijn geweest.

Wennen

Na afloop van zijn rampzalige, anonieme race meldde ook Norris zich bij de internationale media. De onfortuinlijke Brit gaf aan dat hij al zijn moed had verzameld voor de interviews. Tegenover Motorsport.com sprak hij zich uit: "Dit is waar we ons bevinden, zo simpel is het gewoon. We moeten hier nu aan gaan wennen. Tijdens de afgelopen seizoenen werd er veel van ons verwacht, zowel binnen het team als bij iedereen die toekijkt."

Ver achter

Norris steeg afgelopen jaar regelmatig boven zichzelf uit en eindigde meermaals op het podium. Nu toont de jonge Engelsman zijn realistische kant. Hij zet zich schrap voor de komende tijd: "We hebben het op het moment niet bij het rechte eind. We liggen ver achter, niet een beetje maar echt heel erg ver. We moeten nu opnieuw fris beginnen en een aantal dingen begrijpen. Ik probeer oplossingen te vinden maar dat betekent niet dat volgende week fantastisch gaat verlopen. Maar in de aankomende maanden moeten we het proberen te begrijpen en hoe we beter kunnen worden."