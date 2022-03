Hamilton blij na onverwachte derde plek: "We zijn dankbaar"

Lewis Hamilton leek na een moeilijke kwalificatie een lastige race voor de boeg te krijgen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kende echter een aardige wedstrijd. De Mercedes-man reed een vrij stabiele wedstrijd en de vijfde plaats leek simpel in de pocket te zijn. Toen begonnen de problemen bij Red Bull echter.

Max Verstappen hobbelde naar de pits en Sergio Perez spinde na soortgelijke problemen. Het zorgde ervoor dat Hamilton zichzelf ineens terugvond op de derde stek. Bij interviewer van dienst Martin Brundle sprak hij zijn bewondering uit voor winnaar Ferrari: "Ik wil eerst Ferrari even feliciteren dat het weer zo goed met ze gaat. Ze zijn zo'n mooi historisch team."

Dankbaar

De Britse coureur toonde zich daarna van zijn eerlijke kant en hij merkte zelf ook heus wel dat zijn race niet lekker verliep. Hamilton was duidelijk: "Het was echt een lastige race. We hadden al problemen tijdens de trainingen en dit was echt het beste resultaat dat we konden bereiken. Het was nogal onfortuinlijk voor die andere twee coureurs (de Red Bulls, red.) maar wij deden het beste mogelijk en we zijn hier dankbaar voor."