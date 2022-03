Ook Gasly steunt Oekraïne met speciale helm

Sebastian Vettel zou dit weekend aan de start verschijnen met een helm in de kleuren van Oekraïne. De Aston Martin-coureur testte echter positief op het coronavirus waardoor zijn anti-oorlog helm niet in actie zal komen. Echter zijn er ook andere coureurs die in actie komen tegen de oorlog in Oekraïne.

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly rijdt namelijk ook met een anti-oorlog helm in Bahrein. De Fransman rijdt met en helm in de kleuren van de vlag Oekraïne. Daarnaast heeft de veelzeggende tekst 'No to War' op de bovenkant van zijn helm staan. De tekst is duidelijk te zien op onboardbeelden.