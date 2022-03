Max Verstappen baalt na P2: "Niet fantastisch"

Max Verstappen mag morgen de Grand Prix van Bahrein starten vanaf P2, waar hij niet heel blij mee was. De tijden zaten dichtbij elkaar, wat het een leuke en spannende kwalificatie maakte.

De regerend wereldkampioen had al een goed gevoel na de vrije trainingen en dat goed gevoel is waarheid geworden. Mercedes had moeite om de Red Bull bij te houden, maar de energieblikjesfabrikant had wel veel concurrentie van Ferrari.

Tijdens de eerste kwalificatiesessie waren de Ferrari’s sneller dan de Red Bull van Verstappen. In de tweede sessie zette Verstappen de snelste tijd neer, maar de Ferrari’s zaten heel dichtbij. De derde sessie is natuurlijk pas bepalend voor pole. Verstappen moest de Ferrari’s verslaan die erg snel waren.

De 24-jarige Red Bull-coureur reed de eerste tijd met P4 en in zijn tweede run verbeterde hij zijn tijd. Hij zette de tweede snelste tijd neer op 0,123 seconden achter Charles Leclerc. Waar dat verschil lag, weet Verstappen niet: "Het is een beetje moeilijk te zeggen. Ik denk dat het een beetje pech was", zo vertelde de coureur bij David Coulthard na de kwalificatie.

"Q2 leek redelijk goed en Q3 was een beetje meer een strijd. Toch was het goed. We hebben een goede auto, dat is het belangrijkste."

Over de nieuwe auto is Verstappen tevreden: "Het is een goede start van het nieuwe tijdperk. Niet fantastisch, maar ook niet slecht, want dan zouden we niet in deze positie staan. Maar er zijn een paar dingen waar we naar moeten kijken en die moeten we proberen de volgende keer beter te doen."

"Hier wil je goed zijn in de kwalificatie, maar je moet er ook voor zorgen dat je auto werkt voor de race, want de banden hebben het wat moeilijker. Het was leuk en een heel hecht gevecht met Carlos en Charles."

Hij sloot af met een verwachting voor morgen: "Het zal een spannend en leuk gevecht worden."