Russell maakt zich zorgen: "Pace is er momenteel nog niet"

George Russell kende vandaag een lastige eerste vrijdag als fulltime Mercedes-coureur. De talentvolle Brit was in beide trainingen sneller dan zijn teamgenoot zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Toch waren de prestaties redelijk teleurstellend. Russell noteerde tweemaal de vierde tijd maar daar was men niet echt tevreden mee.

Regerend constructeurskampioen Mercedes had van te voren wel verwacht niet de snelste te zijn. De vrijdag in Bahrein was echter wel een vrij grote teleurstelling. De teams van Red Bull Racing en Ferrari leken een flinke slag sneller en Hamilton had zelfs veel moeite. Alhoewel Russell de snellere van de twee zilverpijlen was is er van tevredenheid geen sprake.

Progressie

Na afloop van de trainingen in Bahrein meldde de jonge Brit zich voor de microfoons en schrijfblokken van de media. Bij de microfoon van Sky Sports was hij duidelijk: "Ik denk dat het duidelijk is dat het allemaal om rondetijden draait en we zijn zeker niet waar we willen zijn. Ik denk dat we een klein beetje progressie hebben geboekt maar de pace is er momenteel nog helemaal niet."

Russell gaat de rest van de Bahreinse avond besteden met zijn engineers. De Brit vreest echter voor de concurrentie links en rechts. "We moeten vanavond de data bekijken om te begrijpen wat er mis is met de auto. We liggen ver achter op Red Bull, Ferrari en zelfs de AlphaTauri en Alfa Romeo zijn misschien sneller dan wij zijn."