Gasly: "Mercedes heeft veel problemen"

Pierre Gasly denkt dat de verhalen over Mercedes waar kunnen zijn. Het Duitse team kampt met veel problemen tijdens de wintertesten en de Fransman gelooft daar wel in. De AlphaTauri-coureur onthulde dat hij in staat was om close racen te oefenen met de nieuwe auto's met grondeffect nadat hij Lewis Hamilton op het circuit was tegengekomen tijdens de test in Bahrein.

"Ik had niet gedacht dat ik zo met Lewis zou kunnen vechten. Het is nu veel makkelijker om je aan een voorganger vast te klampen. Dat maakt me erg optimistisch voor het komende seizoen", onthulde Gasly.

Even opvallend voor de 26-jarige Fransman was echter dat Hamilton grote problemen had met het weggedrag van zijn zilveren Mercedes. Gasly: "Dat was duidelijk te zien. Ik denk dat Mercedes nog veel werk te doen heeft als ze willen vechten voor overwinningen."