Sauber behoudt Pourchaire en voegt jonge Braziliaan toe aan talentenploeg

De meeste Formule 1-teams zijn zich bewust van het feit dat ze in de toekomst op zoek moeten gaan naar nieuw bloed. Geen enkele coureur rijdt immers eeuwig in de koningsklasse van de autosport. Veel teams hebben dan ook een juniorenploeg waar veel talent in rondrijdt.

Ook het team van Sauber heeft een opleidingsprogramma. Vorig jaar ging daar alle aandacht uit naar de talentvolle Fransman Théo Pourchaire. De Fransoos was succesvol in de Formule 2 en hij verdiende een Formule 1-test voor Alfa Romeo, oftewel Sauber. Pourchaire blijft dit jaar actief in de juniorenploeg en in de Formule 2. De Fransman is dit jaar echter niet de enige in de talentenstal.

Vanaf dit jaar is namelijk ook de 18-jarige Braziliaan Roberto Faria onderdeel van de talentenploeg. Faria vertrok in 2019 naar Europa om zijn raceloopbaan een kickstart te geven. Hij reed in de Britse Formule 4 en daarna in de Britse Formule 3. In die laatstgenoemde klasse wist hij meerdere keren het podium te bereiken en won hij een race op Spa.