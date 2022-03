Hill adviseert Russell: "Zorg dat je snel bent"

Aankomend weekend gaat het nieuwe Formule 1-seizoen weer van start. Bij regerend constructeurskampioen Mercedes is er op het coureursvlak het één en ander veranderd. Lewis Hamilton is aangebleven maar zijn teamgenoot heet niet langer Valtteri Bottas. De Fin is vervangen door George Russell, de jonge Brit is het nieuwe wapen van de Duitse renstal.

Russell reed de afgelopen jaren voor het team van Williams. In de vaak langzame Britse wagen steeg hij met enige regelmaat ver boven zichzelf uit. De Brit kwam vooral goed uit de verf op de zaterdagen, tijdens de kwalificaties noteerde hij meer dan eens buitenaardse tijden. In België kwalificeerde hij zich als tweede en ook in Sotsji bereikte hij de top 3.

Hill

Bij Williams was hij de echte topman maar nu liggen de kaarten bij Mercedes toch wat anders. Het is een nieuwe situatie voor Russell maar men verwacht alsnog veel van hem. Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill adviseert zijn landgenoot in gesprek met Motorsport.com: "Zorg ervoor dat je snel bent. Je moet waarschijnlijk harder rijden dan je ooit hebt gedaan. Het is echt een grote stap. George rijdt al eventjes in de Formule 1. Hij weet hoe de zaakjes werken en hij kent ook het team goed. Hij is dus niet compleet buiten zijn comfortzone."

Vermijden

Hill denkt dat Russell vooral op mentaal gebied het één en ander voor zijn kiezen gaat krijgen. De Brit kan immers zomaar worden verslagen door zijn nieuwe teamgenoot Hamilton. Dat is iets nieuws voor de Brit, bij Williams was hij immers altijd sneller dan zijn teamgenoot Nicholas Latifi. Hill: "Het gaat erom wat er gebeurt als je voor langere tijd niet met je teamgenoot kan matchen. Mensen gaan dan vragen: is het lastiger dan je dacht? Ik weet zeker dat hij dit soort dingen wil vermijden."