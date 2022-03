Ricciardo test negatief en kan starten in Bahrein

Het team van McLaren ondervond tijdens de testweek in Bahrein de nodige hinder van het coronavirus. Lando Norris moest alle testdagen voor zijn rekening nemen omdat teammaat Daniel Ricciardo zich niet goed voelde. De Australiër testte uiteindelijk positief op het coronavirus waardoor hij de testweek moest missen.

De positieve test van Ricciardo kwam op een onhandig moment, een week voor de seizoensopener in Bahrein. Afgelopen weekend passeerden er dan ook meerdere namen de revue die de Australiër wel eens konden gaan vervangen. De speculatie is echter niet nodig, Ricciardo is namelijk verlost van zijn coronabesmetting. De Australiër testte negatief en hij mag zijn zelfisolatie verlaten.

McLaren liet in een statement weten dat Ricciardo meerdere negatieve tests heeft afgeleverd waardoor hij de isolatie mag verlaten. Volgens de Britse renstal zal de Australiër aankomend weekend weer achter het stuur gaan kruipen, een vervanger is dus niet nodig. In de afgelopen twee jaar lukte het de sport aardig om het virus buiten de paddock te houden. Toch testte meerdere coureurs positief, Ricciardo stapt in de voetsporen van onder andere Sergio Perez en Lewis Hamilton.