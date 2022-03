Hamilton wil naam veranderen om moeder te eren

Lewis Hamilton wil dit jaar een gooi doen naar zijn recordbrekende achtste wereldtitel. De Brit krijgt in zijn strijd altijd steun van zijn familie, ze betekenen zeer veel voor de Mercedes-coureur. Hamilton is een trots man, hij is dan ook trots op zijn familieleden en dat wil hij graag meer in de praktijk brengen.

Gisteren was Hamilton aanwezig in Dubai bij de Expo 2020. In het Emiraat hield de Britse Mercedes-coureur een Q&A met de aanwezige fans. Hamilton werd het hemd van het lijf gevraagd en op een bepaald moment kwam ook zijn naam ten sprake. Hamilton kwam daar met een bijzondere ontboezeming.

Larbalestier

De zevenvoudig wereldkampioen liet namelijk weten binnenkort zijn achternaam te gaan veranderen. Hamilton gaf aan zijn moeder te willen eren: "Ik ben zeer trots op mijn familienaam Hamilton. Echter weten niet veel mensen dat mijn moeders achternaam Larbalestier is. Momenteel ben ik ermee bezig om dat ook aan mijn achternaam toe te voegen."

Vrouwen

De reden voor de aanstaande naamswijziging van de Brit is een duidelijke. Hamilton begrijpt namelijk niet dat vrouwen bij een huwelijk afstand moeten doen van hun naam: "Ik begrijp er echt helemaal niets van dat een vrouw haar achternaam verliest wanneer ze gaat trouwen. Ik wil echt dat de naam van mijn moeder samen met de naam Hamilton blijft bestaan."