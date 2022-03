Horner: "F1 moet reageren op inflatiecrisis"

Een wereldwijde inflatiecrisis die is verergerd door het conflict tussen Rusland en Oekraïne zal naar verwachting gevolgen hebben voor de Formule 1. Red Bull-teambaas Christian Horner denkt dat dramatische prijsstijgingen over de hele linie een echt probleem zullen zijn voor de sport waarbij er dit jaar een budgetplafond is van 140 miljoen per jaar.

De eerste problemen doemen zich nu al op, zo merkte Horner bij het boeken van de kosten van dit seizoen: "We zien nu al de gevolgen bij de prijzen van de luchtvrachten. Ik denk dat het een zeer serieus probleem is dat moet worden bekeken en aangepakt, omdat het een impact heeft op het werk en levensomstandigheden van mensen. Ik zie het als de plicht van de toezichthouder om er dringend naar te kijken om ervoor te zorgen dat er een oplossing komt."

Er wordt aangenomen dat Horner aandringt op een eenvoudige verhoging van het budgetplafond naar de 145 miljoen. De Red Bull Racing-teambaas: "Ik sta open voor discussie en voor oplossingen, mogelijke aanpassingen, zolang het binnen redelijke grenzen blijft."

Het budgetplafond van de F1 is verlaagd van 145 miljoen vorig jaar naar 140 miljoen in 2022, en zal naar verwachting met nog eens 5 miljoen dalen tot 135 miljoen voor 2023.