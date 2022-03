Mercedes in de problemen: "De auto springt als een bok"

Het F1-team van Mercedes heeft nog veel werk aan de winkel. Volgens een ingenieur van de achtvoudig constructeurskampioen ligt Ferrari op kop, gevolgd door zijn eigen team en Red Bull.

"Red Bull en wij zitten in hetzelfde schuitje, we zijn niet in onze normale vorm", vertelde de Mercedes-werknemer aan Auto Motor und Sport. "Als er zondag een race zou zijn, zou Ferrari met een duidelijke marge winnen."

Volgens de ingenieur zijn dat niet de enige kopzorgen. "Het alarmerende is dat de andere teams vlak achter ons staan", voegde de anonieme ingenieur eraan toe. Een deel van het probleem waarmee Mercedes kampt, is dat de W13 in de snelle bochten tijd laat liggen. Het probleem van Red Bull zou andersom zijn.

"Misschien is de Ferrari niet de snelste auto in het veld. Maar het is de auto die op dit moment het gemakkelijkst te besturen is. En dat zorgt voor de snelle rondetijd."

De Mercedes-bolide heeft ook veel last van poirposing, waarbij de auto door het ground effect onbedoeld op en neer stuitert op hoge snelheid. "De auto springt als een bok", erkende Mercedes-teambaas Toto Wolff.