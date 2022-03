Verstappen over vernieuwde Mercedes: ''Lelijk hé?''

Het team van Mercedes kwam met een opmerkelijk en radicaal design naar Bahrein. De W13 had namelijk sidepods weggemoffeld en dat zorgde voor de nodige verbazing. Ook Verstappen denkt het zijne ervan, maar focust liever op zichzelf en het eigen team.



''Lelijk he?'', grapt de Nederlander in een interview met Formula 1. ''Zij gebruiken een andere manier van werken en bovendien heeft de concurrentie de auto vandaag pas voor het eerst kunnen zien'', zegt de wereldkampioen over de aanpak van de Duitse rivaal.



Verstappen vervolgt: ''We richten ons daarom alleen op onszelf, dat hebben we namelijk wel zelf in de hand. Zo hebben we altijd gewerkt en dat werkt voor ons het beste.'' Of de Nederlander met Red Bull-ontwerper Adrian Newey over de W13 heeft gesproken, kwam een helder antwoord. ''Ik heb hem geen vragen gesteld.''

Als Mercedes sneller is, dan heeft Verstappen een ideale oplossing gevonden om de achtvoudig constructeurskampioen te verschalken: ''Dan remmen wij gewoon later om de verloren tijd goed te maken'', grapt hij als afsluiter.