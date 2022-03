Mazepin haalt uit naar Haas: "Formule 1 is een zeer gevaarlijke sport"

De oorlog in Oekraïne heeft ook invloed op de Formule 1-wereld. De sport schrapte de Russische Grand Prix en ook Nikita Mazepin kon zijn biezen pakken. De Russische coureur werd afgelopen weekend ontslagen door zijn voormalige werkgever Haas. Voor veel mensen kwam dit niet als een verrassing, Mazepins vader is immers een goede bekende van de Russische president Vladimir Poetin.

Mazepin zelf was des duivels naar zijn ontslag. Hij vernam zelf niets van zijn team over zijn ontslag, toen het desbetreffende persbericht naar buiten kwam hoorde de Rus voor het eerst van het nieuws. Toch blijft hij strijdbaar en gaf hij tijdens een zelf georganiseerd persmoment aan dat hij wil terugkeren in de Formule 1. Hij wil echter helemaal niets meer te maken hebben met zijn kersvers ex-werkgever Haas.

Haas

Hij is woest op de Amerikaanse renstal. Tijdens het persmoment liet hij aan de internationale media weten dat hij nooit meer wil werken voor het team van Gene Haas: "Het is belangrijk om alle mogelijke opties open te houden. Ik wil echter nooit meer terug naar een plek waar ze me niet meer willen hebben. "

Gevaarlijk

Mazepin is daadwerkelijk helemaal klaar met zijn voormalige werkgever. Hij hekelt de handelswijze en is ook niet te spreken over teambaas Günther Steiner en de rest van de renstal: "De Formule 1 is een zeer gevaarlijke sport. Je moet hier kunnen vertrouwen op het team waarmee je werkt. Het draait immers allemaal om de veiligheid en ik denk dat ik persoonlijk wel kan zeggen dat ik geen enkel vertrouwen meer heb in Haas."