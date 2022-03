Hamilton oogst complimenten met omgang met fans

Lewis Hamilton heeft wereldwijd een reusachtige fanbase. De Britse zevenvoudige wereldkampioen probeert een zo goed mogelijke band te onderhouden met zijn supporters. De Mercedes-coureur gaat dan ook liefdevol om met zijn achterban en dat wordt met enige regelmaat duidelijk. Ook nu gaat er weer een ontroerend filmpje rond.

Op een video is te zien dat Hamilton ergens op bezoek komt. Voor de ingang van het gebouw staan de nodige fans te wachten, één daarvan heeft een presentje meegenomen voor de Brit. Een vrouwelijke fan heeft een reusachtig schilderij gemaakt van Hamilton. De Brit zelf is helemaal overdonderd als hij het doek ziet. Hij is dan ook nog blijer als hij hoort dat het schilderij voor hem is.