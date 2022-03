Wolff uit kritiek op Netflix: "Ze verdraaien de waarheid"

Slechts enkele dagen voordat het vierde seizoen van Drive to Survive op Netflix komt heeft Toto Wolff nog eens flinke kritiek geuit op de officiele Formule 1-documentaire. De Mercedes-teambaas geeft toe dat Netflix heeft bijgedragen aan de stijgende populariteit van de sport door de nadruk te leggen op het 'entertainment'-aspect van de serie.

Terugdenkend aan zijn eerste kennismaking met Drive to Survive, vertelt Wolff nu aan de Irish Independent: "Ik zit te kijken naar aflevering één, aflevering twee, en om eerlijk te zijn haat ik het. Ik heb nooit de camera in mijn gezicht willen hebben. We zijn hier langzaamaan in gegroeid. Opeens besef je dat het overal ter wereld zo groot is geworden met nieuw publiek, jonger publiek."

Hij voegt zich echter bij degenen die de serie bekritiseren omdat ze de waarheid verdraaien - een mening die wordt gedeeld door de meeste Formule 1-puristen over de hele wereld. Wolff: "Je haat het om jezelf daar te zien. Ze geven een draai aan het verhaal. Ze zetten scènes bij elkaar die niet zijn gebeurd. Ik vind het niet vreemd als insiders zeggen; de werkelijkheid is anders geweest als wat ik in de documentaire zie. Maar we creëren entertainment, en dat is een nieuwe dimensie van entertainment."

Verstappen werkt niet meer mee

Wolff is niet de eerste die kritiek uit op de manier waarop Netflix de F1 in beeld brengt. Wereldkampioen Max Verstappen had vorig jaar al flinke kritiek op het verdraaien van de waarheid voor de show waardoor hij niet meer mee wilde werken aan de opnames.