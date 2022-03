Wolff verklaart Silverstone-incident: "Wisten dat Max oké was"

Afgelopen jaar vochten Max Verstappen en Lewis Hamilton een reusachtig titanenduel uit in de Formule 1. De twee kemphanen vochten hun titelduel uit op het scherpst van de snede. Regelmatig kleurden de twee stercoureurs buiten de lijntjes en eindigden duels in tranen. Tijdens het jaar ging het echter een paar keer echt mis.

De eerste keer dat het echt goed fout ging was in Silverstone. Op het Britse circuit duelleerden Verstappen en Hamilton met elkaar om de koppositie. Het ging echter fout, Hamilton tikte Verstappen aan op hoge snelheid. De Nederlander vloog keihard de bandenstapel in en moest voor controle naar het ziekenhuis. Hamilton won de race uiteindelijk en vierde nogal uitbundig feest, iets wat bij Verstappen in het verkeerde keelgat schoot.

Berouw

In de aanloop naar het aankomende seizoen kijkt men nog één keer terug op het afgelopen seizoen. Mercedes teambaas Toto Wolff bespreekt bij Sky Sports nog maar eens het Silverstone-incident: "Aan onze kant was er niet echt een gevoel van berouw. Als je door elkaar geschud in het ziekenhuis zit na een enorme impact, dan begrijp je natuurlijk niet waarom het andere team hun coureur zo juicht voor hun coureur."

Oké

Hamilton won dus de race in Groot-Brittannië en dat moest iedereen weten. Hij vierde een groot feest terwijl Verstappen checks onderging in het ziekenhuis. Bij veel mensen zorgden dit voor een hoop kwaad bloed. Wolff legt het feestje uit: "Dit was zijn thuisrace en het gaf ons een enorme push als het gaat om de punten. Ook wisten we op dat moment dat Max oké was."