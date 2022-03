Pirelli komt met opmerkelijke bandenkeuze voor eerste races 2022

Ook tijdens het aankomende seizoen is het Italiaanse Pirelli weer de bandenleverancier van de Formule 1-teams. De bandenleverancier geeft de teams bij elke race de keuze uit drie verschillende compounds. Pirelli heeft in totaal vijf verschillende compounds tot hun beschikking en daarvan selecteren ze er drie voor elk Grand Prix-weekend.

Het aankomende seizoen staat op de stoep dus dat betekent dat Pirelli de beschikbare compounds voor de eerste races heeft onthuld. Tijdens de seizoensopener in Bahrein hebben de teams en de coureurs de beschikking over de C1, C2 en de C3-banden. In Saoedi-Arabië hebben de coureurs de beschikking over beduidend zachtere banden. Men neemt hier de C2, C3 en C4 mee naar het circuit in Jeddah.

De derde race op de kalender is de Australische Grand Prix. Hier zullen de tactische meesterbreinen van de teams aan de slag gaan. Pirelli heeft namelijk een opmerkelijke keuze gemaakt voor de race in Melbourne. De bandenleverancier neemt namelijk de C2, C3 en de C5-band mee naar de teruggekeerde Grand Prix.

Tijdens deze eerste drie races van het jaar zal men voor het eerst kennis gaan maken met de nieuwe wagens onder race-omstandigheden. Er gelden dit jaar immers compleet nieuwe reglementen waardoor de auto's er qua uiterlijk compleet anders uit zien. Ook Pirelli heeft het een en ander aangepast aan hun rubbertjes. De nieuwe banden zijn namelijk wat groter en dat zorgt voor kritiek vanuit de kant van de coureurs. De heren coureurs klagen namelijk over verminderd zicht met de nieuwe banden.