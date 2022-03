Spa-Francorchamps geeft update over verbouwingen Eau Rouge

De officials van Spa-Francorchamps hebben nieuwe foto's vrijgegeven van de werkzaamheden aan de beroemde bocht Eau Rouge op het circuit in België. De renovatiewerken op het circuit in de Ardennen begonnen aan het begin van deze winter en vrijwel wekelijks is er gewerkt aan Eau Rouge en Raidillon.

In verschillende bochten zullen grindbakken gedeeltelijk terugkeren, omdat de limieten van het circuit dichter naar de kerbs worden verschoven, onder meer in de dubbele linkerbocht Pouhon en de chicane links-rechts in Les Combes.

Maar een van de belangrijkste onderdelen van de vernieuwing is de Eau Rouge, een van de beroemdste bochten in de Formule 1. Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen die zichtbare veranderingen hebben teweeggebracht in het gebied rond de steile rechterbocht, niet in het minst door nieuw asfalt dat is aangelegd.

Bij nadere beschouwing van de veranderingen rond de bocht komen ook nieuwe elementen aan het licht over hoe de bocht veiliger zal worden. De muur aan de linkerkant van de heuvel richting de eerste apex is verder van het circuit verwijderd, maar coureurs die bij het insturen van de bocht de vrijheid willen nemen om te proberen Eau Rouge rechtuit te laten gaan, krijgen een onaangename verrassing, want er is een nieuwe kerbstone aangebracht om te voorkomen dat het profiel van de bocht verandert.

Dit heeft een tweeledig effect: de baan wordt veiliger zonder dat de uitdaging voor de coureurs in het gedrang komt, wat hopelijk een win-winsituatie oplevert. De aanloop aan het einde van de bocht is ook verlengd in de hoop de impact van een coureur in de muur te verminderen, mocht hij spinnen.

Bovendien begint de geplande nieuwe tribune bovenop de heuvel van Raidillon vorm te krijgen. Die moet eind april klaar zijn en zal plaats bieden aan 4.600 fans en VIP-boxen. De Belgische Grand Prix van 2022 zal hopelijk dit keer wel tot een goed einde worden gebracht en zal plaatsvinden in het weekend van 26-28 augustus op het vernieuwde Spa-Francorchamps.