Leclerc aast op wereldtitel: ''Vijf overwinningen kan genoeg zijn''

Charles Leclerc wil in 2022 vechten om de titel met Ferrari. De Monegask hoopt dat de nieuwe reglementen gunstig uitpakken voor hem en zijn werkgever. Zoals elk jaar, wordt er veel verwacht van de Scuderia.



“Ferrari staat altijd onder grote druk'', geeft Leclerc toe tijdens een toespraak in het Franse tv-programma Canal Sports Club. ''Maar we reageren als team goed en hebben ons ook goed voorbereid op de nieuwe regels.''



Leclerc heeft daarom ambitieuze doelen voor ogen: ''Vijf overwinningen behalen zou al geweldig zijn. Als we consistent zijn, kunnen we wereldkampioen worden met vijf overwinningen.''

Leclerc en teamgenoot Carlos Sainz hebben in Barcelona veel werk verricht, maar het belangrijkste verzet komt volgende week tijdens de laatste pre-season-test. ''Die testdagen in Bahrein zullen heel belangrijk zijn als we ons voorbereiden op de eerste race'', vervolgt Leclerc. ''We blijven voorzichtig omdat we niet weten waar we staan, maar we zijn erg gemotiveerd en willen vooraan vechten.''



Om de wereldtitel te veroveren moet Leclerc afrekenen met zijn Spaanse teamgenoot, die in 2021 hem aftroefde in het rijdersklassement. Vooralsnog zorgt de interne strijd niet voor herrie in de Italiaanse keuken. ''We kunnen het heel goed met elkaar vinden'', zegt hij. ''Wij zijn concurrenten. Uiteindelijk is je teamgenoot de enige die dezelfde auto heeft en ik wil hem verslaan, maar we moeten natuurlijk wel een goede balans vinden voor het team."