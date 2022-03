Verstappen verheugt met nieuw contract: "Ik hou van dit team"

Vandaag werd het grote nieuws eindelijk officieel bekend gemaakt: Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull Racing verlengt tot en met 2028. De nieuwe megadeal hing al enige tijd in de lucht maar dat maakt de contractverlenging er niet minder om. Het is een stap die ervoor zorgt dat Verstappen straks 12 jaar actief is bij Red Bull.

Eerder deze week lekte al uit dat een contractverlenging eraan zat te komen. Het was dan ook geen goed bewaard geheim, Red Bull-adviseur Helmut Marko riep al eerder dat ze bezig waren met een nieuw contract. Het was eerder deze week nog niet duidelijk tot wanneer Verstappens nieuwe contract zou lopen. Nu is die duidelijkheid er wel: 2028.

Verstappen zelf reageert zeer tevreden op zijn nieuwe contract. In een persbericht op zijn eigen site spreekt de Nederlandse coureur zich uit: "Ik geniet ervan om deel uit te maken van Red Bull Racing. De keuze om tot 2028 te blijven was dus nogal makkelijk. Ik hou van dit team en het afgelopen seizoen was ongelofelijk. Vanaf het eerste moment in 2016 is het ons doel geweest om de titel te winnen en dat is gelukt! Het gaat er nu om. om nummer één zolang mogelijk op de auto te houden."