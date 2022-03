Marko positief: "Qua vermogen zitten we goed van voren"

Red Bull Racing kende vorige week een prima eerste wintertest. De Oostenrijkse formatie zag dat coureurs Max Verstappen en Sergio Perez zeer veel rondjes reden. De enige smet was een verloren middag van Perez toen de nieuwe RB18 wat probleempjes kende. Ook op motorisch vlak werkte alles weer naar behoren.

Officieel gezien rijden de Red Bull-coureurs dit seizoen met de motoren van Red Bull Powertrains. Het team nam de motoren in eigen beheer nadat motorleverancier Honda na het afgelopen seizoen vertrok. In de werkelijkheid ziet het zaakje er iets anders uit en is Honda nog steeds betrokken bij de power units. De Japanners hebben de motoren dan ook aangepast aan de nieuwe E10-brandstof.

Bio-ethanol

Bij Red Bull zijn ze zeer in hun nopjes met de ontwikkelingen omtrent de motoren. Topadviseur Helmut Marko is nu al een zeer tevreden man: "Het aandeel bio-ethanol in de brandstof is verhoogd tot 10 procent en daarmee willen we een duurzaam signaal afgeven. Zonder aanpassingen aan de motor zorgt het er wel voor dat de prestaties minder goed zijn. Maar wat Honda ons heeft geleverd stemt ons echt zeer tevreden."

Maar Marko blijft wel realistisch, hij ziet zijn manschappen dan ook niet als de favoriet. De Oostenrijker ziet op motorisch vlak een andere koploper: "Als je het over vermogen hebt zitten we goed van voren. Maar zoals het er nu uitziet is de Ferrari-motor momenteel het sterkst. Het is daarnaast ook afhankelijk van met welke mappings enzovoort ze hebben gereden. Wij hebben echter ook niet veel vermogensverlies door de nieuwe brandstof."