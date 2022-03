Probleem voor Mazepin: Russische coureurs mogen niet racen in Groot-Brittannië

Gisteren maakte autosportfederatie FIA bekend welke maatregelen neemt na aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Vorige week viel het Russische leger het buurland binnen en sindsdien is er oorlog. Wereldwijd worden er daarom sancties genomen tegen Rusland, dat gebeurt ook in de sportwereld.

Het IOC riep sportbonden op om Russische en Belarussische sporters uit te sluiten van deelname aan internationale sportwedstrijden. Veel sportbonden volgden dit advies op maar de FIA heeft het iets anders geïnterpreteerd. De autosportfederatie heeft namelijk besloten dat coureurs niet mogen uitkomen onder de Russische of Belarussische vlag. Wel mogen ze deelnemen aan races onder een neutrale vlag. Dat betekent dat Nikita Mazepin gewoon mag deelnemen aan de Formule 1.

Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië kan hij echter niet racen. Motorsport UK heeft namelijk besloten dat Russische en Belarussische licentiehouders niet in actie mogen komen in het land. Dit zou dus betekenen dat Mazepin niet in actie mag komen tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone. Ook mogen er geen Russische vlaggen en symbolen aanwezig zijn tijdens races in het land. Het is een verregaande maatregel en het heeft een grote invloed op de racewereld.

Haas

De kans is aanwezig dat andere nationale autosportbonden het voorbeeld van Motorsport UK gaan volgen. Dit kan dus betekenen dat Mazepin meer races moet gaan missen. De bal ligt nu echter bij Mazepins team Haas. Vorige week besloot men daar al dat de logo's van de Russische hoofdsponsor ,het bedrijf van de vader van Mazepin, van de auto werden gehaald. Het is dan ook nog maar de vraag of Mazepin nog actief blijft bij het team.