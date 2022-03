Marko staat achter schrappen Russische Grand Prix

De oorlog in Oekraïne houdt ook de Formule 1-wereld flink bezig. De sport besloot vorige week vrijdag al dat de Russische Grand Prix niet door zou gaan. Sindsdien is de situatie in Oekraïne elke dag veranderd en worden de maatregelen tegen de Russen ,ook vanuit de sportwereld, steeds ingrijpender.

Veel landen en instanties nemen steeds grotere maatregelen tegen het land van president Vladimir Poetin. Ook in de sportwereld neemt men maatregelen. In veel sporten worden Russische atleten geweerd en heeft men besloten om geen toernooien meer te organiseren in Rusland. In de Formule 1 verwijderde Haas de Russische sponsoring en verdween de Russische Grand Prix van de kalender. Nikita Mazepin mag blijven racen maar wel onder een neutrale vlag.

Contraproductief

Het schrappen van de Russische Grand Prix kan op veel lof rekenen vanuit de Formule 1-wereld. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko staat achter de boycot. In gesprek met het Duitse RTL is de Oostenrijker duidelijk: "Ik denk persoonlijk dat dit de enige mogelijkheid is om je als sport te profileren. Het is alleen maar contraproductief als we Rusland de kans bieden op zich positief op de kaart te zetten met een Grand Prix."

Coureurs

Al voordat men het besluit had genomen lieten enkele coureurs al weten niet te willen racen in Rusland. Sebastian Vettel was er zeer uitgesproken over en ook Max Verstappen was duidelijk. Marko geeft aan dat de teams de hoge heren niet onder druk hebben gezet. "Er was geen extra druk nodig. Vanuit de coureurs was het duidelijk dat ze niet willen racen in een land dat zo agressief een oorlog ontketent. Liberty Media is gelijk met een ferme afzegging gekomen en je ziet dat de sport dat wereldwijd doorzet."