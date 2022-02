Marko geeft gewichtsproblemen RB18 toe: "Maar alle teams hebben dat"

Dit seizoen gelden er compleet nieuwe reglementen in de Formule 1. Afgelopen week kreeg de wereld voor het eerst te zien hoe de nieuwe wagens eruit zien. Tijdens de eerste wintertest in Barcelona maakten de teams voor het eerst echt goed kennis met hun nieuwe creaties, er werden de nodige lessen uitgetrokken.

De nieuwe reglementen hebben ook effect op het gewicht van de nieuwe wagens. Dit seizoen is het minimumgewicht van de auto's met 43 kilo verhoogd. Ze mogen dit jaar 795 kilo exclusief brandstof wegen. Deze regelwijziging zorgt voor de nodige problemen bij veel van de teams. Men hoopt dan ook dat het minimumgewicht nog wat omhoog zal gaan, dit gebeurde immers al eerder.

Probleem

Ook bij het team van Red Bull Racing worstelen ze met de regels omtrent het gewicht. Topadviseur Helmut Marko doet er niet moeilijk over en geeft het toe. In gesprek met Motorsport-Magazin is hij duidelijk: "Het enige probleem dat wij hebben is het gewicht. Maar alle teams hebben dat probleem. Goddank is het minimumgewicht al eerder omhoog gegaan maar er is nog steeds veel werk te verrichten voor de eerste race."

Meeting

De teams en de hoge heren van de sport bespreken het probleem al met elkander. Marko hoopt dat er knopen worden doorgehakt bij de gesprekken: "We hebben nog een meeting. Laten we maar eens gaan kijken of er nog een verhoging uit kan komen. Alle teams hebben problemen met het gewicht van de auto's."