Andretti richtte pijlen op Haas: "Men wil niets verkopen"

Het is inmiddels wel duidelijk dat er vanuit de Verenigde Staten veel interesse is in de Formule 1. De kijkcijfers in het reusachtige land schoten omhoog en ook op sportief vlak is er veel interesse. Michael Andretti maakt werk van de interesse, de telg uit de legendarische racefamilie wil de koningsklasse van de autosport betreden met zijn eigen team Andretti Global.

Andretti is al in zeer veel klassen actief in de autosport. In thuisland Amerika is zijn team al jaren één van de grote jongens in de Indycars. Ook in andere klassen rijden er wagens onder de Andretti-vlag. In de Formule 1 is dit niet het geval, wel rijdt er hier een ander Amerikaans team. Het team van Haas rijdt al een aantal jaar in de koningsklasse maar men kampt vaak met de nodige geldproblemen. Ook dit jaar zijn er weer de nodige ongemakken, door de oorlog in Oekraïne heeft men namelijk afstand genomen van de Russische hoofdsponsor.

Veel mensen zien een optelsommetje. Het is immers een vrij logische redenatie dat Andretti zijn landgenoten uit de brand gaat helpen door de ploeg op te kopen. Michael Andretti zelf speelde ook met dit plan maar het was niet succesvol. Tegenover Associated Press is hij duidelijk: "Gene Haas wil niets verkopen. Als hij iets wil verkopen, zeg tegen hem dat hij mij moet bellen. Dat maakt het makkelijker voor ons. Ik sprak het voor het laatst in oktober, november. Hij zei dat het hem niets uitmaakt dat ze achteraan rijden, het werkt voor hem."

Aan de gang

Maar ook zonder een overname acht Andretti de kans aanwezig dat hij de sport mag betreden. De Amerikaan heeft al het één en ander geregeld: "Ik denk dat we elk vakje hebben afgevinkt. We zijn al zeer ver met een motorleverancier. Er is niets wat ons tegen zou moeten houden. Maar we moeten zo snel mogelijk aan de gang kunnen gaan. Twee jaar klinkt lang maar dat is het niet."