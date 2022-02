Marko maakt zich geen zorgen: "McLaren zit gewoon achter sponsors aan"

De eerste testweek in Barcelona is weer achter de rug voor de Formule 1-wereld. Het was overduidelijk dat enkele teams goede en snelle bolides in elkaar hebben gezet. Rondetijden zeggen tijdens de testdagen vanzelfsprekend niets maar het was wel opvallend dat enkele renstallen zich veelvuldig meldden aan de bovenkant van de tijdenlijst.

Zo leken de McLarens en de Ferrari's over de baan te vliegen in Barcelona. Beide teams waren qua rondetijden sneller dan zowel Mercedes als Red Bull Racing. Bij Red Bull maken ze zich er niet al teveel zorgen over. Teamadviseur Helmut Marko spreekt zich tegenover Auto, Motor und Sport op grappende wijze uit: "McLaren zit gewoon achter sponsoren aan!"

Ook Ferrari boezemt Marko niet zoveel angst in. De legendarische Italiaanse renstal reed zeer veel rondjes en bijna elke dag waren ze bovenaan de tijdenlijst te vinden. Maar ook dat is geen rede tot zorg voor Marko: "Ferrari is overduidelijk een keertje stabiel. Maar moet hoeveel benzine reden ze rond? Onze eigen auto lijkt zeker wat potentieel te hebben."