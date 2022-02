In beeld: Alle foto's van testdag 1 in Barcelona

Vandaag was de eerste testdag van de winterse voorbereiding op het nieuwe F1-seizoen 2022. De dag werd afgesloten door Lando Norris in zijn McLaren als snelste coureur, gevolgd door beide Ferrari's die in de ochtend en middag snelle tijden neer wisten te zetten. Red Bull Racing was terug te vinden in het middenveld, maar reed 147 rondjes over het Circuit de Catalunya.

Alle ogen waren echter gericht op de nieuwe ontwerpen en noviteiten waarmee de teams op te proppen kwamen. De foto's van de eerste testdag zijn hieronder in het album te bekijken!