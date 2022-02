Ook AlphaTauri maakt verdeling testweek bekend

Morgen draaien de heren coureurs voor het eerst de baan op voor de eerste wintertest van het jaar in Barcelona. Door de nieuwe reglementen zullen de heren weer moeten wennen aan hun nieuwe bolides. Het is dan ook belangrijk dat ze allemaal de kans krijgen om aan hun nieuwe wagens te wennen.

Elk team verdeelt de drie testdagen van deze week dan ook eerlijk. Ook het team van AlphaTauri heeft hun verdeling met de buitenwereld gedeeld. Morgen zal Yuki Tsunoda de gehele dag voor zijn rekening nemen. Op donderdag staat hij dan de wagen af aan zijn teamgenoot Pierre Gasly. Op de vrijdag zullen de heren de wagen gaan delen. In de ochtend kruipt Gasly achter het stuur en in de middag neemt Tsunoda de honneurs waar.

