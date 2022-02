Andretti wil mijn eigen F1-team met Amerikaanse topcoureur

Mario Andretti zegt dat een aantal zeer interessante individuen klaar staan om zich bij zijn zoon Michael Andretti aan te sluiten. De Andretti-racefamilie wil haar eigen F1-team opzetten, nadat vorig jaar een poging om Sauber / Alfa Romeo te kopen was mislukt.

Het enige dat nodig was om de F1-gemeenschap in vuur en vlam te zetten met intriges over wanneer het nieuwe Andretti F1-team toe zal treden, was een simpele tweet van Mario Andretti. De Amerikaan heeft al bevestigd dat ze een goede overeenkomst hebben met een motorleverancier en dat ze zowel in Engeland als een basis in Indianapolis zullen opereren om het chassis van het team te bouwen.

Michael has applied to the FIA to field a new F1 team starting in 2024. His entry, Andretti Global, has the resources and checks every box. He is awaiting the FIA's determination. — Mario Andretti (@MarioAndretti) February 18, 2022

Andretti deed vorig jaar een poging om op de F1-grid te komen door het door Sauber gerunde Alfa Romeo-team te kopen. Die deal strandde echter bij de laatste horde en de verkoop ging uiteindelijk niet door. Als gevolg hiervan onthulde Mario dat Michael was begonnen met het onderzoeken van de mogelijkheid om zijn eigen team van de grond af aan op te starten, waarbij het project al enkele 'krachtige individuen' aantrok.

"Om eerlijk te zijn, had Michael al die tijd het idee van 'als dit niet werkt, moeten we misschien ons eigen team beginnen'", zei de 81-jarige Mario tegen Racer.com. "Dus hij begon te werken, hij begon te praten over mogelijke samenwerkingen en connecties. Zo kwam hij min of meer overeen met een motorleverancier en enkele andere aspecten. Als je over zulke dingen geen beloftes krijgt, wat heeft het ander voor nut om zo'n project te starten?"

"Bovendien heeft hij een aantal zeer, zeer interessante en krachtige individuen klaar om aan boord te komen zodra dit officieel wordt, met hoe hem te begeleiden en hoe betrokken te zijn bij een start-up operatie. Ik kan deze personen nu niet noemen totdat het officieel is, maar hij heeft zijn huiswerk gedaan tot het punt waarop ik zei 'weet je, Michael, ik ga er iets over zeggen', en hij zei: 'oké, doe gewoon niet vertel ze niet alles!' Ik kan gewoon niet achterover leunen en dit niet delen met de fans."

'Andretti Global' zoals het team moet gaan heten, zou minstens één Amerikaanse coureur in de line-up moeten hebben. De naam Andretti is betrokken geweest bij het racen in een aantal categorieën, waaronder IndyCar, Formula E en meest recentelijk Extreme E.

Andretti senior sluit niet uit dat hij erbij betrokken is, maar legde uit dat hij een meer ondersteunende rol zou krijgen naast zijn zoon, die de belangrijkste aanjager is van de inschrijving. De Amerikaan drong erop aan dat het project serieus werd genomen, met een vastberaden Michael die alle bouwstenen zijn plaats zet om de plek op de F1-grid af te dwingen.

"Ik ben erg trots op wat Michael doet en op zijn doelen", legt Andretti uit. "Ik onderschrijf zeker wat hij doet en ik ben er om te helpen waar ik kan zonder ervoor betaald te krijgen! Dat is het perfecte scenario! Ik zei tegen hem: 'je bent zo ver gekomen en je hebt zoveel werk verzet sinds de poging om een ​​huidig ​​team te kopen mislukte'. Hij geeft het idee niet op, punt uit. Hij begon meteen aan het Plan B, zo je wilt, dat wordt nu Plan A, om gewoon zijn eigen team te beginnen."

FIA moet goedkeuring geven

De aankondiging moet nog officieel worden gemaakt en het inschrijfproces van de FIA is lang en grondig. Andretti gelooft echter dat het creëren van 'buzz' goed van pas zal komen voor later.

"Dat is precies mijn punt," vervolgde Andretti. “We weten allemaal hoe belangrijk het is om partners aan te trekken en om jezelf te wapenen met het best mogelijke talent, dat is het geheim van alles. Dat is hoe je iets creëert; je probeert genoeg opwinding te creëren dat het voor veel talenten interessant kan zijn om zich bij zoiets als dit aan te sluiten en er deel van uit te maken."