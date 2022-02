Norris wil geen voorspellingen doen: "Weten nog niet hoe goed de auto is"

Het aankomende seizoen wordt naar alle waarschijnlijkheid een zeer interessant jaar. Door de nieuwe reglementen begint praktisch iedereen immers weer op nul. Hierdoor zal iedereen elkaar met argusogen in de gaten houden en wil iedereen zoveel mogelijk meters maken in de gloednieuwe machines. Vooralsnog tast iedereen echter nog in het duister.

Geen enkel team spreekt zich dan ook op overambitieuze wijze uit. Opvallend genoeg houdt iedereen zich op de vlakte en richt men zich vooral op de eigen shakedowns en presentaties. Ook bij het team van McLaren wil men niet te hard van stapel lopen. Vorige week trok men daar het doek van de wagen maar men wil de nieuwe bolide nog niet bombarderen tot de nieuwe prijzenpakker.

Niet veel

Ook McLaren-man Lando Norris wil zich nog niet aan een ambitieuze voorspelling wagen. De jonge Brit kende vorig seizoen een zeer succesvolle jaargang maar het is nog niet duidelijk of hij dit een vervolg kan geven in het aankomende jaar. In gesprek met GQ wil hij niet te hard van stapel lopen: "Als het gaat om resultaten en posities, dan kan ik nog niet zoveel zeggen. Dit omdat we nog niet weten hoe goed onze auto is."

Verwachtingen

Norris benadrukt daarnaast ook nog eventjes dat ze bij McLaren nog niet weten hoe goed de concurrentie daadwerkelijk is. De jonge Brit houdt nog wel een slag om de arm: "We weten ook nog niet hoe de andere auto's zich gaan gedragen. Natuurlijk hebben we hoge verwachtingen en hebben we veel vertrouwen en motivatie maar er veranderen zoveel regels dit jaar. Niemand weet echt wat er gaat gebeuren. De tijd gaat het ons vertellen."