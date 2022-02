AlphaTauri onthult nieuw helmontwerp Gasly

Het nieuwe seizoen staat op de stoep en men is hard bezig met de voorbereidingen. De teams en coureurs steken zich inmiddels in nieuwe kleren en kloffies. Men wil aankomende week tijdens de eerste wintertest niet alleen goed voor de dag komen maar ook vlot voor het oog.

Veel coureurs tonen deze dagen hun nieuwe helmontwerpen. Ook bij AlphaTauri zullen de coureurs rond gaan rijden met nieuwe helmontwerpen. Pierre Gasly zal aankomend jaar met een opgefrist helmontwerp gaan rijden. De Fransman zal in ieder geval zijn startnummer niet gaan vergeten, over de gehele helm is zijn nummer 10 te zien. Daarnaast zal hij zijn nationaliteit ook niet vergeten, de Franse vlag staat prominent op de bovenzijde.