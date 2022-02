Storm Eunice houdt Mercedes niet tegen van shakedown W13

Mercedes zal vanmiddag proberen de shakedown van de W13 te voltooien. Eerder vandaag presenteerde het team de nieuwe wagen, en het stond op de planning om de eerste meters vandaag te maken. Dat kan echter spannend worden want in Engeland is code rood afgegeven vanwege storm Eunice, die ook later vanmiddag en vanavond over Nederland zal razen.

Het Duitse team heeft alles strak gepland en kon vooraf uiteraard niet weten dat er vandaag een storm over het land zou gaan. De wagen was net op tijd klaar voor de teamlaunch van vandaag, en dus ook voor de shakedown, die door Lewis Hamilton verricht zal worden op het circuit van Silverstone.

Teambaas Toto Wolff maakt zich echter geen zorgen, al is het wel spannend: "We gaan zien of het lukt om de wagen zijn shakedown te geven. Het is in de basis precies wat we gaan doen, de wagen door elkaar schudden en kijken of alle systemen werken zodat we volgende week goed kunnen beginnen aan de 3-daagse test in Barcelona."

"Die storm is wel spannend maar ik heb niet al te veel zorgen hierover. We hebben een paar jaar geleden ook een shakedown gehad toen met -9 graden was, dus in dat opzicht zijn we erop vooruit gegaan", zo grapte de Oostenrijker.