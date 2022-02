'Verstappen reed gisteren in RB18 op Silverstone'

Vorige week presenteerde Red Bull Racing de nieuwe RB18 aan het publiek. Althans, het was de FIA Showcar met de nieuwe livery, maar de RB18 is inmiddels wel in elkaar gezet en volgens de laatste geruchten is er zelfs mee gereden.

In Silverstone zou het Oostenrijkse team gisteren een filmdag hebben georganiseerd om de eerste promotiematerialen mee te schieten. Max Verstappen zat achter het stuur van zijn nieuwe wagen om de shakedown te verrichten tijdens de filmopnames en fotomomenten. Onbevestigde berichten stellen dat de RB18 tijdelijk wit is gespoten. De vraag is of hiermee ook volgende week in Barcelona getest gaat worden, of in camouflagekleuren of de gewone Red Bull-kleuren zoals we kennen.

Voorvleugel

Dat Red Bull er veel aan gelegen is om de RB18 zolang mogelijk geheim te houden is duidelijk. Tot nu toe zijn er nog geen foto's of beelden uitgelekt van de shakedown of filmdag in Silverstone maar wordt er wel gesproken over een noviteit van Adrian Newey. De topontwerper schijnt een zeer unieke voorvleugel te hebben ontworpen. Red Bull wil deze voorlopig geheim houden en het is de vraag of er in Barcelona mee getest gaat worden.