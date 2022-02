Alfa Romeo spreekt van succesvolle shakedown

Alfa Romeo heeft bevestigd dat hun nieuwe wagen voor 2022 een succesvolle shakedown heeft ondergaan op het circuit van Fiorano. In tegenstelling tot de andere teams die soortgelijke shakedowns hebben gedaan, liet Alfa Romeo vooraf niets van de auto of het nieuwe kleuren zien.

Het team gaf inderdaad toe dat de C42 een 'camouflage'-livery had voor de shakedown op het Italiaanse circuit in de buurt van Maranello, dat eigendom is van Ferrari en wordt gebruikt voor hun ontwikkeling en testen. Ferrari is de motorleverancier van Alfa Romeo, waardoor het makkelijk gebruik kan maken van Fiorano.

In een korte verklaring op hun officiële website, zonder bijbehorende afbeeldingen, begon Alfa Romeo te verwijzen naar de succesvolle shakedown. Ze zeiden dat de C42 net na 11 uur voor het eerst de baan opging om systeemcontroles uit te voeren.

In de verklaring valt verder te lezen: "Bij duidelijk winters weer, met regen die op de baan kletterde, voltooide Valtteri Bottas de eerste rondjes van de auto onder toeziend oog van teambaas Frederic Vasseur, technisch directeur Jan Monchaux en teamgenoot Guanyu Zhou. Nu alle voorbereidende tests zijn voltooid, zal het team zich nu voorbereiden op de eerste testsessie van het seizoen, die op 23, 24 en 25 ​​februari in Barcelona zal worden gehouden, voorafgaand aan de officiële teampresentatie op 27 februari."