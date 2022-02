Norris klaar om teamleider te worden bij McLaren

Vers van het ondertekenen van een nieuw meerjarig contract, gelooft Lando Norris dat hij het vertrouwen en de bekwaamheid heeft om de nieuwe teamleider te worden van McLaren. Norris maakte indruk vanaf het begin van zijn McLaren-debuut in 2019, maar 2021 voelde als een echt doorbraakseizoen voor de Britse coureur toen hij de uitdaging van de komst van Daniel Ricciardo aanging en 45 punten meer scoorde dan de meervoudig racewinnaar.

Het is begrijpelijk dat McLaren toen hun veelbelovende talent wilde vastbinden met een nieuw contract. Die missie slaagde doordat Norris zijn nieuwe contractaanbod tot en met 2025 deze week tekende.

Vanuit het oogpunt van ervaring is het zelfvertrouwen van Norris ook omhooggeschoten nadat hij tijdens de vroege stadia van zijn F1-carrière wel eens aan zichzelf twijfelde. Nu voelt hij dat McLaren op hem kan rekenen. Geciteerd door de Formule 1-website tijdens de presentatie van de MCL36 zei Norris: "Ik kijk ernaar uit om door te gaan zoals ik het vorig jaar heb gedaan. Ik ben meer zelfverzekerd, ook over mijn rijstijl en ik heb het gevoel dat ik het team kan leiden. Ik heb het gevoel dat ik op een plek kan zijn waar ik op het team kan leunen als ze me moeten helpen, en ik kan het team helpen als ze nodig hebben."

Overwinning misgelopen

Norris behaalde in 2021 vier keer het podium, waarbij de tweede plaats tijdens de Italiaanse Grand Prix zijn beste resultaat van het seizoen was. Hij claimde ook de pole position voor de Russische Grand Prix en leidde de slotfase tot een hevige regenbui hem in het ooitje nam. De 22-jarige besloot om niet voor intermediates te gaan, een keuze die hem uiteindelijk de overwinning kostte.